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Ümraniye'de aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı

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Ümraniye'de aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de gece saatlerinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay saat 02.30 sularında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KH 5727 plakalı aracın önü başka bir araçla kesilip içindeki şahıslara uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olay sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma ve Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede çok sayıda mermi kovanı bulundu. Olay nedeniyle cadde, ekipler tarafından bir süre güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Ekiplerin inceleme çalışmalarının sona ermesinin ardından cadde trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye Saldırı Güvenlik Trafik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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