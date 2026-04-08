Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: İş yerini uzun namlulu silahla taradılar, 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor. Saldırganlar olay yerinden kaçtı, polis inceleme başlattı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen husumet kanlı bitti. Bir iş yerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan şahıslar araçla olay yerine gelerek iş yerine ateş açtıktan sonra hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan iş yerindeki F.B.U., S.A.A., Y.F. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
