Ümraniye'de 10 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi ve Bir Kedi Kurtarıldı

Ümraniye'de 10 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi ve Bir Kedi Kurtarıldı
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Ümraniye Bulgurlu Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katında çıkan yangında 4 kişi ve bir kedi mahsur kaldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ümraniye'de 10 katlı binanın yedinci katında çıkan yangında 4 kişi ve bir kedi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Bulgurlu Mahallesi İzzettinbey Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın 7. katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dairede mahsur kalan 4 kişi ve 1 kedi, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer 3 kişi ayakta tedavi edildi. Kedinin de dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

"'Yanıyorum' diye çığlık atıyordu"

Sinan Çoban isimli bir vatandaş, "Ben de burada oturuyorum. Yukardan gelirken dumanları gördük ben de hemen sitenin dibinde oturuyorum, önce kendi evim zannettim. Geldiğimizde çığlıklar vardı, sakinleştirmeye çalıştım. 'Yanıyorum' diye çığlık atıyordu. Kedisi de vardı. 3 kişi de yan taraftaydı. İnanılmaz dumanlar geliyordu. Çok şükür hepsi sağ salim kurtarıldı" diye konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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