Haberler

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, Palau bayraklı petrol tankeri Skylight'ın Umman açıklarında saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda tankerdeki 20 mürettebat tahliye edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi'nden yapılan açıklamada, Palau bayraklı petrol tankeri Skylight'ın Umman açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi.

ABD-İsrail ortaklığında İran'a yönelik dün başlatılan saldırıların ardından bölgenin birçok noktası hedef alınıyor. Umman Deniz Güvenliği Merkezi'nden yapılan açıklamada, Palau bayraklı petrol tankeri Skylight'ın Umman açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi. Açıklamada, Musandam şehri açıklarında yaklaşık beş deniz mili mesafede düzenlenen saldırının ardından tankerdeki 20 kişilik mürettebatının tahliye edildiği aktarıldı. Umman Deniz Güvenliği Merkezi, tankeri neyin vurduğunu belirtmedi.

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada da "Makine dairesinin başlangıçta yanmakta olduğu bildirilmiş olsa da, şimdi yangının kontrol altına alındığı bildirildi" denildi. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor