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Umman açıklarında vurulan petrol tankerinden 23 kişi tahliye edildi, 2 kişi kayıp

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Umman’ın Musandam açıklarında bir petrol tankerinin hedef alındığı, 23 mürettebat üyesinin tahliye edildiği ve 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Umman'ın Musandam açıklarında bir petrol tankerinin hedef alındığı, 23 mürettebat üyesinin tahliye edildiği ve 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Umman Deniz Güvenlik Merkezinden yapılan açıklamada, Panama bayraklı Elgaia petrol tankerinin Musandam Valiliği'nin yaklaşık 103 deniz mili kuzeydoğusunda hedef alındığı, tankerin makine dairesinde yangın çıktığı ve tankerin ülkenin limanlarından birine çekildiği ifade edildi. Umman Kraliyet Donanması'na ait bir geminin 23 mürettebat üyesini tahliye ettiği ve gerekli tıbbi bakımın sağlandığı aktarıldı. Kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Tankerin İran tarafından vurulduğu iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde geçişe kısıtlanmış bir bölgede mayına çarptığını belirtmiş, tankerde yangın çıktığını aktarmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun petrol tankerinin mayına çarptığı yönündeki açıklamasını yalanlamış, tankerin hafta sonu İran tarafından hedef alındığını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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