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Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ Hastaneye Götürüldü

Ümit Özdağ Hastaneye Götürüldü
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özdağ, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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