Haberler

Ümit Karan: "Bana iftira atıldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Karan, eski sevgilisinin intikam amaçlı iftira attığını öne sürdü. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Eski futbolcu Ümit Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ümit Karan ifadesinde, eski sevgilisinin intikam planı sebebiyle suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Eski futbolcu Ümit Karan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen tutuklu sanık Ümit Karan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Ümit Karan, aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu ve hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyleyerek, "Burada olmamın tek sebebi eski sevgilim olan Şule Naz Öztürk'ün beyanlarıdır. Ayrıldıktan sonra sürekli yakın çevremi kullanarak ulaşmaya çalıştı. Kendisini her yerden engelledim en son benden intikam almak için öyle bir iftira attı. Kendisiyle tanıştırdığım başka arkadaşlarıma da iftira attı. Uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış, benimle 7 ay önce görüştüğünü söylemiş. Eğer öyle olsa testi pozitif çıkmazdı" ifadelerini kullandı.

Cezaevinde 5 kere hastaneye kaldırıldığını söyleyen Karan, "Psikolojik olarak kötü günler geçirdim. Bir sonraki hayatımda daha dikkatli olacağım" dedi.

Savunma ve tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Ümit Karan'ın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi sudan ucuz! Trabzonspor, Cabral'ı kadrosuna kattı

4 yıllık sözleşme! Süper Lig devi günlerdir beklenen transferi bitirdi
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş

Günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden sokağa fırlamış

CHP Sözcüsü Sarı: Mevcut durumda kurultay yapma şansı yok

Kılıçdaroğlu, Özel'in talebine kapıyı tamamen kapattı: Mümkün değil
Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti

Virüs sınırları aştı, 2 kıta birden alarma geçti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu

Ziyarete gittiği yerde, kulakların pasını sildi
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Çalışanlar habersiz gitti, hayat durdu! Tamamı iptal edildi
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar