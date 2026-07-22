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Almanya'nın aradığı Avusturyalı uyuşturucu firarisi İstanbul'da yakalandı

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Almanya tarafından uluslararası düzeyde uyuşturucu suçlarından aranan Avusturya uyruklu şahıs, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen narkotik operasyonuyla yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Almanya tarafından uluslararası düzeyde uyuşturucu suçlarından aranan Avusturya uyruklu şahıs, İstanbul Sarıyer'de, düzenlenen narkotik operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya makamlarınca uluslararası seviyede uyuşturucu suçları kapsamında aranan Avusturya uyruklu O.Y.'nin saklandığı adresi tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün Sarıyer'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Şahıs Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek

Saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin emniyete götürüldüğü bildirildi. Yakalanan şüpheli O.Y., gerekli yasal işlemlerinin tamamlanması ve hakkında yürütülen adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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