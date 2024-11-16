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Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı

Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul'da düzenlenen "KUYU-39" operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta, İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

İSTANBUL'DA KUYU-39 OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aranan şahısları tek tek yakaladıklarını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen "KUYU-39" operasyonuyla yakalandı.

Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz.

ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta, İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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