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Ulus Uçak Faciası'nın Görgü Tanığı Anılarını Paylaştı

Ulus Uçak Faciası'nın Görgü Tanığı Anılarını Paylaştı
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Ankara'nın Ulus semtinde 1 Şubat 1963 tarihinde meydana gelen uçak faciasının görgü şahidi Mehmet Doğan, uçağın yanarak düştüğünü ve olay anında yaşadığı korkunç anları aktardı.

Ankara'nın Ulus semtinde 1 Şubat 1963 yılında 120 kişinin hayatını kaybettiği 'Ulus Uçak Faciası'nın görgü şahidi Mehmet Doğan, "Uçağın havada yanarak geldiğini gördüm. Sağ kanadı kırıktı, yanarak ilerliyordu" dedi.

Ankara'nın Esenboğa Havaalanı'na 1 Şubat 1963'te inişe hazırlanan Lefkoşa aktarmalı Beyrut-Ankara seferini yapmakta olan Vickers Viscount 745 D tipi yolcu uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Douglas C-47 tipi nakliye uçağıyla çarpıştı. Çarpışmadan sonra ağır hasar alan yolcu uçağı, Ulus'un merkezinde bulunan Ulus Ticaret Hanı'na çarparak infilak etti.

"Düşme anında büyük bir patlama oldu"

Facianın gerçekleştiği yıl 10 yaşında olan Mehmet Doğan olay günü, tornet kaymaya gittiğini söyleyerek, "Uçağın havada yanarak geldiğini gördüm. Sağ kanadı kırıktı, yanarak ilerliyordu. Şuradaki Ticaret Han diye bir yer var, oraya çarparak aşağı düştü. Düşme anında büyük bir patlama oldu. Patlama anında yoğun bir duman yükseldi, dumanın içinde kırmızı bir alev vardı. Oradaki ateş ve benzin tamamen yanıyordu. Yan tarafta İstanbul Bankası, ekmekçi ve kuşçu vardı. Uçağın düştüğü yerde alt katta boyacılar vardı onlardan hiçbiri kurtulamadı. Ekmekçiden bir kişi yanarak çıktı, battaniye sardılar" dedi.

Doğan şöyle devam etti:

"Uçağın çarpışma yeri kale planörle askeri uçak çarpışıyor. Planör, kalenin arkasındaki Yeni Hayat Mahallesi'ne düşüyor. Uçağın kanadının birisi Hisar'a düşüyor, gövdesi de kanadı kırık halde gelerek Hanın üzerine vurarak yere düşüyor."

O an ki korkunun tarif edilemez olduğunu belirten Doğan, "Kalabalık bir ortamda yananlar oldu, ertesi gün 123 kişinin vefat ettiğini duydum" diye konuştu.

Doğan o günlerin tekrarının yaşanmaması temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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