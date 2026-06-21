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Şırnak'ta kadına şiddet iddiası: 2 gözaltı

Şırnak'ta kadına şiddet iddiası: 2 gözaltı
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir kadına yönelik fiziksel şiddet iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerine adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir kadına yönelik şiddet iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Uludere ilçesinde meydana geldi. C.Ü. isimli kadın, A.K. ve H.A. isimli şahıslar tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla ilgili makamlara başvurdu. Başvurunun ardından güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhbar üzerine çalışma yürüten ekipler, olayda adı geçen A.K. ve H.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülerek ifadeleri alınırken, olayın meydana geliş şekli ve tarafların beyanları doğrultusunda detaylı inceleme gerçekleştirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.A. serbest bırakıldı. A.K. ise adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan A.K. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şüpheliye ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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