Uludağ yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

Bursa'nın Uludağ yolunda seyir halindeki bir otomobil viraja hızlı girmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı olmazken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Uludağ yolundan şehir merkezine seyreden bir otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ yolunda trafik kazası meydana geldi. Uludağ'dan Çekirge'ye seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan ya da can kaybı olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan aynı bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle dağ yolunda virajlı ve eğimli kesimlerde sürücülerin hız yapmamaları, dikkatli ve kontrollü şekilde seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA

Haberler.com
