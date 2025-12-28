Haberler

Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafta sonu tatilinde Uludağ, aileler ve günübirlikçilerle doldu. Kar lastiği ve zinciri olmayan sürücüler nedeniyle dönüş yollarında büyük sıkışıklık yaşandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı. Akşam saatlerinde zirveden şehir merkezine dönüş yolu ise kar lastiği ve zinciri olmayan sürücüler nedeniyle kilitlendi. Kapanan yolda binlerce tatilci mahsur kaldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu. Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla yoğun hareketlilik yaşanan bölgede doyasıya eğlenen tatilcilerin geri dönüşü, kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar nedeniyle çileye dönüştü. Uludağ'dan şehir merkezine uzanan kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu meydana geldi. Jandarma ekipleri tedbirleri arttırırken, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında