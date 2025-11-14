Uludağ'daki Ayılar Çöp Konteynerlerini Devirerek Yiyecek Aradı

Bursa'nın Uludağ bölgesinde kış uykusuna yatmayan ayılar, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sarıalan bölgesine inen bir grup ayı, çevredeki çöp konteynerlerini devirip yiyecek aradı. Vatandaşlar, ayıların çöpler arasında yiyecek bulmaya çalıştığı anları uzaktan cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde ayıların çöpler arasında uzun süre dolaştığı, daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaştığı görülüyor. - BURSA