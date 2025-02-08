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Uludağ'da Kar ve Buzda Zor Anlar: Sürücü Mahsur Kaldı

Uludağ'da Kar ve Buzda Zor Anlar: Sürücü Mahsur Kaldı
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Bursa'da Uludağ'dan inmek isteyen bir sürücü, kar ve buzda zor anlar yaşadı. Vatandaşların desteğiyle mahsur kalan aracı kurtarmaya çalışırken yaşanan panik dolu anlar kameraya yansıdı. Ekipler, zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bursa'da Uludağ'dan cipiyle inmek isteyen sürücü, kar ve buzda zor anlar yaşadı. Mahsur kalan aracı onlarca kişi iterek kurtarırken, araç bu kez de buzlu yolda kaymaya başladı. Vatandaşların durdurmak için uğraştığı cip metrelerce ilerledikten sonra dururken, panik dolu anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, kar yağışıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kar keyfini zirvede yaşayan bazı vatandaşlar dönüş için araçlarıyla yola koyulunca maddi kazalar da yaşandı. Bir sürücü maddi hasarlı kazaya karışıp mahsur kalan aracını vatandaşların desteğiyle çıkardı. Fakat bu kez de yola tutunamayan araç karlı zeminde metrelerce kayınca, vatandaşlar aracı durdurmak için koşarak tutmaya çalıştı. Panik anları sürücünün arkadaşı tarafından kayda alınırken, ekipler zincirsiz ve kar lastiği olmadan Uludağ'a çıkmaması konusunda vatandaşları uyardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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