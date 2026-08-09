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Ukrayna Saldırısında Belgorod'da 3 Ölü, 25 Yaralı

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Ukrayna’nın Rusya’ya düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ukrayna, gece saatlerinden Rusya'nın Belgorod kentini hedef aldı. Belgorod Bölge Valisi vekili Alexander Shuvayev, Ukrayna saldırısında iki apartmanın hedef alındığını ve apartmanlarda yangın çıktığını belirterek, yangınların acil durum ekipleri tarafından söndürüldüğünü ifade etti. Shuvayev, Ukrayna saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rus basını, Ufa şehrinde bir İHA'nın inşaat halindeki bir binaya ve bir vinçe çarptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Kırım, Karadeniz ve Azak Denizi de dahil olmak üzere Ukrayna tarafından fırlatılan 150'den fazla İHA'nın imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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