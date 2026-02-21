Haberler

Ukrayna, Rusya'nın balistik füze üretim tesisini seyir füzeleriyle vurdu

Ukrayna, Rusya'nın balistik füze üretim tesisini seyir füzeleriyle vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Votkinsk şehrindeki bir balistik füze üretim tesisine FP-5 'Flamingo' tipi seyir füzeleri ile hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıda ayrıca birkaç hedefin daha vurulduğu belirtildi.

  • Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Votkinsk şehrindeki bir balistik füze üretim tesisine Ukrayna üretimi FP-5 'Flamingo' tipi seyir füzeleriyle saldırı düzenledi.
  • Saldırı, Rusya'nın İskender ve Topol-M balistik füzelerinin üretiminde kullanılan tesiste yangına yol açtı.
  • Rusya Federal Havacılık Kurumu, Udmurtya'daki İjevsk ve çevre şehirlerdeki havalimanlarında uçuşları durdurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna'dan yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıkta bulunan Votkinsk şehrindeki bir balistik füze üretim tesisine Ukrayna üretimi FP-5 "Flamingo" tipi seyir füzeleriyle saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki bir Rus tesisine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

"BALİSTİK FÜZE ÜRETİM TESİSİNİ HEDEF ALDIK"

Yetkililer, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Moskova'nın doğusunda ve Ukrayna'dan yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıktaki Votkinsk şehrindeki bir balistik füze üretim tesisinin hedef aldığını belirtti. Söz konusu tesisin, Rusya'nın kısa menzilli İskender ve kıtalararası Topol-M balistik füzelerinin üretiminde kullanıldığı öne sürüldü. Açıklamada, saldırıda Ukrayna üretimi FP-5 "Flamingo" tipi seyir füzelerinin kullanıldığı kaydedildi. Saldırının ayrıca tesis alanında yangına yol açtığı bildirildi.

Ukrayna ordusu ayrıca Rusya'nın Volga Bölgesi'nde bulunan Samara şehri yakınlarındaki bir gaz işleme tesisinin de vurulduğunu açıkladı. Aynı zamanda Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde de Rus ordusuna ait lojistik hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İJEVSK VE YAKINLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Udmurtya'daki İjevsk ve çevre şehirlerdeki havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu bildirdi. Udmurtya Cumhuriyeti lideri Aleksandr Breçalov da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bölgede bir tesisin gece boyunca insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını söyledi.

Breçalov, saldırı nedeniyle hasar oluştuğunu ve bazı kişilerin yaralandığını belirtti. Breçalov, saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Rus yetkililer, Samara yakınlarındaki saldırıya ilişkin ise henüz bir rapor yayınlamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış

İzmir'de milyonluk evi yanmıştı, bakın en çok neye üzülmüş!
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı