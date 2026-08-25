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Ukrayna İHA'sı Rus Rafinerisini Vurdu: 2 Ölü

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Afipsky petrol rafinerisine İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda çıkan yangın ve düşen parçalar nedeniyle 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; en az 10 ev hasar gördü.

Ukraya ordusunun Rusya'da Afipsky petrol rafinerisine insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'da petrol rafinelerine saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan Afipsky petrol rafinerisine İHA saldırısı gerçekleştirdi. Rafineride saldırı sonrası yangın çıktı. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev yaptığı açıklamada, "Afipsky yerleşiminde en az 10 ev hasar gördü" ifadelerini kullandı. Kondratyev, Afipsky tren istasyonuna düşen İHA parçaları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerilerini ve diğer altyapısını hedef alarak Moskova'nın savaş yeteneklerini baltalamaya ve mali gelirlerini azaltmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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