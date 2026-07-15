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Ukrayna: "Karadeniz'de 20 düşman gemisi avlandı"

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Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Karadeniz'de Rusya'ya ait 17 petrol tankeri, 2 gaz tankeri ve 1 römorkörün dronlarla hedef alındığını açıkladı. Brovdi, operasyonun Ukrayna Devlet Günü kapsamında düzenlendiğini belirtti.

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Karadeniz'de Rusya'ya ait 17 petrol tankeri, 2 gaz tankeri ve 1 römorkörün dronlarla hedef alındığını belirterek, "Karadeniz'de 20 düşman gemisi avlandı" dedi.

Ukrayna, Karadeniz'de yeni bir deniz operasyonu başlattığını duyurdu. İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, yaptığı açıklamada Karadeniz'de Rusya'ya ait 17 petrol tankeri, 2 gaz tankeri ve 1 römorkörün dronlarla hedef alındığını belirtti. Brovdi, dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıyı, "Karadeniz'de 20 düşman gemisi avlandı" ifadeleri ile duyurdu. Brovdi, Karadeniz'deki operasyonun Ukrayna Devlet Günü'nü kutlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Azak Denizi'nde 116 gölge filo gemisi hedef alınmıştı

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, 6-14 Temmuz tarihleri arasında Azak Denizi'nde 11 Rus gemisinin ve 116 Rus gölge filo gemisinin vurulduğunu bildirmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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