Ukrayna Güvenlik Servisi yetkilisi: "Hazar Denizi'nde Rus petrol platformuna ilk kez saldırı düzenledik"

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) bir yetkili, Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki bir Rus petrol platformuna ilk kez saldırdığını, Lukoil'e ait tesisteki üretimin durduğunu ifade etti.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) bir yetkili, Ukrayna'ya ait 4 insansız hava aracının Hazar Denizi'ndeki bir Rus petrol platformuna ilk kez saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. SBU yetkisi, Filanovsky sahasındaki Rus petrol şirketi Lukoil'e ait petrol platformunda 20'den fazla kuyuda petrol ve doğal gaz üretiminin durduğunu ifade etti.

2005 yılında keşfedilen Filanovsky sahası, 2016 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hizmete açılmış olup günde yaklaşık 120 bin varil petrol üretiyor.

Ukrayna, Rus petrol tesislerine İHA saldırıları düzenleyerek Rusya'nın savaşı finanse etmesini engellemeyi hedefliyor. Ukrayna, Karadeniz üzerinden Rus petrolü taşıyan tankerleri hedef alarak operasyonunu genişletmiş, son iki haftada 3 tankere saldırı gerçekleştirmişti. - KİEV