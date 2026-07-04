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Ukrayna, Rusya'da petrol terminali vurdu

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Ukrayna basını, Ukrayna ordusunun Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir petrol terminalini drone ile vurduğunu ve büyük çaplı yangın çıktığını bildirdi. Rus yetkililer, kentin bugüne kadarki en büyük drone saldırılarından birine maruz kaldığını, havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu ve 72 dronun düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna basını, Ukrayna'nın Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalini dron ile vurduğunu bildirdi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentini dronlarla hedef aldı. Ukrayna basını, Ukrayna ordusunun saldırıda kentteki petrol terminalinin vurduğunu ve büyük çaplı yangın çıktığını bildirdi.

Rus yetkililer, Rusya'nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg'ın bugüne kadarki en büyük dron saldırılarından birine maruz kaldığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durdurulurken, mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, hava savunma sistemlerinin 72 dronu düşürdüğünü belirtti. Saldırıdaki, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Ukrayna'ya yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki St. Petersburg daha önce de dron saldırılarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz ay kentteki petrol terminali ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında limanda bulunan bir savaş gemisi de hedef alınmıştı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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