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Ukrayna’da Soçi’ye İDA saldırısı: 8 yaralı

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Ukrayna’nın Rusya’nın Soçi kentine düzenlediği insansız deniz aracı (İDA) saldırısında 8 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın Soçi kentine düzenlediği insansız deniz aracı (İDA) saldırısında 8 kişi yaralandı.

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Soçi kentini insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef aldı. Saldırıda 8 kişi yaralandı. Bölge yetkilileri, saldırı nedeniyle Soçi'deki sahil altyapısının kısmen zarar gördüğünü bildirdi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de resmi konutu bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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