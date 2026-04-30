Haberler

Ukrayna bin 500 kilometre uzaklıktaki Rus petrol tesisini vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna, Rusya'nın iç bölgelerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna'dan bin 500 kilometre uzaklıkta Rusya topraklarında Perm şehri yakınlarındaki petrol tesisini İHA ile vurdu. Petrol tesisinde büyük çaplı yangın çıktı.

SBU, vurulan tesisin Rusya'nın boru hattı operatörü Transneft'e ait olduğunu ve petrol taşımacılığı sisteminde kilit bir merkez niteliği taşıdığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, saldırıyı doğrulayarak, saldırı sonraı petrol tesisinde çıkan yangından yükselen dumanlara ilişkin görüntü paylaştı. Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarının kapsamını genişlettiğini açıklayarak, söz konusu saldırıları, Rusya'nın hayati petrol gelirlerini keserek savaşa devam etme kapasitesini yok etmede yeni bir aşama olarak tanımladı.

Perm Valisi Dmitri Mahonin, bir insansız hava aracının bir sanayi tesisini vurduğunu ve yangına yol açtığını aktardı. Mahonin, daha fazla detay paylaşmadı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

