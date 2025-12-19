Ukrayna Güvenlik Servisi: "Akdeniz'de Rus gölge filosuna ait bir tankere ilk kez saldırdık"

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkisi, Akdeniz'de ilk kez Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankere insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ukrayna medyasının Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Akdeniz'de Rusya'nın yaptırımları delen "gölge filosuna" ait bir tankere ilk kez saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı. Yetkili, insansız hava araçlarının Ukrayna'dan 2 bin kilometreden fazla uzaktaki tarafsız sularda "Qendil" gemisinin vurulduğunu, gemide ağır hasar oluştuğunu belirtti. Yetkili, "Rusya bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek amacıyla para kazanmak için kullandı. Dolayısıyla uluslararası hukuk ve savaş hukuku açısından bakıldığında bu, SBU için kesinlikle meşru bir hedeftir" dedi.

Geminin saldırı sırasında boş olduğu öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 2022 yılında başlattığı saldırıların ardından çok sayıda Avrupa ülkesi, Rusya'ya enerji alanında yaptırım uygulamaya başlamıştı. Rusya da bu yaptırımları aşmak için mülkiyeti ve hareketleri gizlenebilen tankerlerden oluşan ve "gölge filo" olarak adlandırılan bir filo kurmuştu. - KİEV