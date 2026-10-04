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UKMTO, Yemen'in Mocha kenti açıklarında tanker çevresinde patlamalar olduğunu duyurdu

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UKMTO, Yemen'in Mocha şehrinin 60 deniz mili güneyinde, Babülmendep Boğazı yakınlarında bir tanker çevresinde birden fazla patlama olduğunu bildirdi. Mürettebatın güvende olduğu, çevresel hasar oluşmadığı ve gemiye ait ad veya bayrak bilgisi paylaşılmadığı belirtildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Yemen'in Mocha şehrinin 60 deniz mili güneyinde Babülmendep Boğazı yakınlarındaki bir tanker çevresinde birden fazla patlama meydana geldiğini bildirdi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Yemen'in Mocha liman şehri açıklarında bir tanker yakınlarında birden fazla patlama meydana geldiğini bildirdi. Raporda, olayın Mocha'nın 60 deniz mili güneyinde, Babülmendep Boğazı yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Gemi mürettebatının güvende olduğu ve bölgede herhangi bir çevresel hasar oluşmadığı kaydedildi. Geminin adı ve bayrağına ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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