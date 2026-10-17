Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

UKMTO, Suudi Arabistan'ın Jubail açıklarında 2 tankerin saldırıya uğradığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKMTO, cuma günü Suudi Arabistan'ın Jubail kentinin kuzeydoğusunda 2 tankerin saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamaya göre 68 deniz mili açıkta vurulan tankerin mürettebatı güvende; 78 deniz mili açıkta RPG saldırısına uğrayan tankerin kıçında hasar oluştu.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), cuma günü Suudi Arabistan açıklarındaki 2 tankerin saldırıya uğradığını duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, cuma günü Suudi Arabistan'ın Jubail kentinin 68 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankerin vurulduğu bildirildi. Tüm mürettebatın güvende olduğu ve tahliye edildiği aktarıldı. Herhangi bir çevresel etki bildirilmediği, yetkililerin olayı araştırdığı ifade edildi. Bölgeden geçen gemilerin dikkatli olmaları ve şüpheli görülen her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

UKMTO'dan kısa süre yapılan farklı bir açıklamada ise yine cuma günü Suudi Arabistan'ın Jubail kentinin 78 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankerin küçük bir tekneden roket güdümlü el bombası (RPG) ile saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırı sonucu geminin kıç tarafında hasar meydana geldiği, mürettebatın tamamının ise güvende olduğu belirtildi. Hasarın boyutu ve çevresel etkilerinin henüz bilinmediği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi duyurdu! Bu hattaki yapıların hepsi yıkılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

27 yıl sonra o şarkıyı yeniden seslendirdi
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede

Antalya'da "Little Miss" rezaleti! Bakanlık hemen el attı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce kişi alınacak
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım

Anne ve babasından dert yanıp sahnede hüngür hüngür ağladı
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber