Uğurlu Köyünde Sokak Köpeği Kuyudan Kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen sokak köpeği, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahipsiz bir sokak köpeği, köyde bulunan yaklaşık 2 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyuda mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel aparat yardımıyla köpeği kuyudan çıkardı. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan köpek, daha sonra serbest bırakıldı. - BURDUR