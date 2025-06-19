Uğurlu Köyünde Sokak Köpeği Kuyudan Kurtarıldı

Uğurlu Köyünde Sokak Köpeği Kuyudan Kurtarıldı
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir sokak köpeği 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için hızlı müdahalede bulundu ve gerekli sağlık kontrollerini yaptıktan sonra köpeği serbest bıraktı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen sokak köpeği, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahipsiz bir sokak köpeği, köyde bulunan yaklaşık 2 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyuda mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel aparat yardımıyla köpeği kuyudan çıkardı. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan köpek, daha sonra serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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