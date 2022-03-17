Zorla fuhuş yapmak için taksiye bindirilen kadının imdadına jandarma yetişti - Haberler

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Zorla fuhuş yapmak için taksiye bindirilen kadının imdadına jandarma yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zorla fuhuş yapmak için taksiye bindirilen kadının imdadına jandarma yetişti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zorla fuhuş yaptırılan Uganda uyruklu kadın, fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside jandarma ekiplerince yakalanarak kurtarıldı. Kadını şantaj ve zorlama ile fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Manavgat ilçesi, Çolaklı Evrenseki Mahallesinde M.Y. isimli şahsın, Afrika ülkeleri vatandaşı olan kadınları rahat çalışma ve çok para kazanma vaadiyle kandırdığı, uygunsuz resim ve görüntülerini internet ortamında paylaşmak ve ailelerine göndermekle tehdit ettiği, şantaj ve zorlama ile fuhuş yaptırdığı ihbarı alındı.

FUHUŞ İÇİN BİNDİRİLDİĞİ TAKSİDE YAKALANDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda; M.Y. isimli şüphelinin Uganda vatandaşı R.N. isimli kadını fuhuş yaptırmak için ticari taksi ile gönderdiği sırada yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Firari durumda bulunan M.Y. isimli şüpheli 16 Mart Çarşamba günü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uganda uyruklu kadın işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya G.G.M. 'ye teslim edildi.

Ugandalı kadın zorla fuhuş yapmak için bindirildiği takside kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Jandarma, Antalya, Uganda, 3. Sayfa, Haberler

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