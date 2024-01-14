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Uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durmayı başaran otomobili itfaiye ekipleri kurtardı

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Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durabilen aracı mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durmayı başaran otomobili itfaiye ekipleri kurtardı

HATAY - Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durabilen aracı mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Hatay'da yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışlı havanın etkisiyle araçlar, toprak yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yayladağı ilçesi Meydan Mahallesi'nde kayganlaşan toprak yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Araç sahibinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, bölgeye giderek aracı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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