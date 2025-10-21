Haberler

Uçuruma Düşen Kamyon Askeri Vinçle Kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düşen kamyon, askeri bir vinç tarafından kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yok.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli-Derecik kara yolu üzerindeki Bağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazaya, bölgeden geçen bir askeri konvoy müdahale etti. Konvoyda bulunan askeri vinç, profesyonel bir müdahaleyle kamyonu uçurumdan çıkardı. Askerlerin hızlı ve etkili kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşların takdirini topladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

