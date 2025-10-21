Uçuruma Düşen Kamyon Askeri Vinçle Kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli-Derecik kara yolu üzerindeki Bağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazaya, bölgeden geçen bir askeri konvoy müdahale etti. Konvoyda bulunan askeri vinç, profesyonel bir müdahaleyle kamyonu uçurumdan çıkardı. Askerlerin hızlı ve etkili kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşların takdirini topladı. - HAKKARİ