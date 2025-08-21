Uçurum Kenarındaki Kamyonet Kurtarıldı

Uçurum Kenarındaki Kamyonet Kurtarıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yokuşu çıkarken geri kaçan bir kamyonet, uçurumun kenarında asılı kaldı. Bölge sakinleri, halatla kamyoneti güvenli bir şekilde çekerek kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Bozyamaç köyü yolunda meydana geldi. Haydar Östürün, 05 LK 087 plakalı kamyonet ile Bozyamaç köyüne gitmeye çalıştığı sırada geri kayan kamyonet uçurumun kenarında asılı kaldı. Durumu fark eden bölge sakinleri, hemen olay yerine koştu. Vatandaşlar, getirdikleri kalın halatları kamyonete bağlayarak aracı devrilmeden sabitledi. Halatlarla çekilen kamyonet, güvenli bir alana alındı. Kamyonet sahibi Haydar Östürün, zor anında yardımına koşan tüm bölge halkına teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
