Uçağın tekeri piste değdiği gibi ayağa kalktılar, kabin memurları polis çağırdı

Uçağın tekeri piste değdiği gibi ayağa kalktılar, kabin memurları polis çağırdı
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Uçağın tekeri piste değdiği gibi ayağa kalktılar, kabin memurları polis çağırdı
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Sofya-İstanbul seferini yapan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı pistine teker koyduğu an ayağa kalkan bazı yolcular kriz yarattı. Kabin memurlarının uyarılarını dikkate almayan yolcular taşkınlık çıkardı. Uçağa çağırılan polis ekipleri, ayakta bulunan yolculara "kural dış yolcu" prosedürü uyguladı. Yeni genelgeye göre yolculara artık idari para cezası uygulanabilecek.

Pegasus Havayolları'nın Sofya- İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, uçağın park yerine ilerleyişi sırasında bazı yolcular aceleci davranarak ayağa kalktı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

PARA CEZASI UYGULANABİLECEK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atarak, iniş sonrası kurallara uymayan yolculara yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. 2 Mayıs 2025'te yayımlanan 'Yolcu Anonsları Genelgesi' kapsamında, uçak tam olarak park pozisyonuna ulaşmadan ve emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara artık idari para cezası uygulanabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Uçağın tekeri piste değdiği gibi ayağa kalktılar, kabin memurları polis çağırdı

İstanbul uçağında olay çıktı! Kabin memurları polis çağırdı
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