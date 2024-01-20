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Uçağa binmek için kapıyı kırıp piste dalan yolcunun feci sonu

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ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City Uluslararası Havalimanı'nda kapıları kapatılan uçağa binmek için yangın merdiveninin kapısını zorla açan 30 yaşındaki Kyler Efinger, piste inince uçağın motorunun girdabına kapılarak feci şekilde can verdi.

ABD'de havalimanında kapıları kapatılan uçağa binmek için yangın merdiveninin kapısını zorla açan genç adam piste inince uçağın motorunun girdabına kapılarak feci şekilde can verdi.

YANGIN MERDİVENİNİN KAPISINI KIRDI

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen akıl almaz kazada 30 yaşındaki Kyler Efinger uçağı kaçırması üzerine yangın merdiveninin kapısını kırarak piste indi. Hareket halindeki uçağa doğru koşarak ilerleyen Efinger, uçağın motorundaki akıma kapıldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Salt Lake City İtfaiye Departmanı, Havalimanı Operasyonları ekibi ve polis gerekli tüm müdahalelerde bulunsa da talihsiz adam oracıkta can verdi. Gerekli güvenlik önlemleri alınmasıyla beraber olay yeri incelemesi başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Zaky:

Amerikalilarin %90 mal, okuma yazma seviyesi en dusuk toplumlqtdan. Ama kalan %10 yetiyor iste

35
6
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Export 86:

Arkadaş değişik bir ölüm tercih temiş

35
1
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sade vatandaş:

adam kıyma olmuş diyemiyorlar

13
1
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Tng Trk:

ucağı kacıracaktı belkide. normal bir insanın yapacağı şeyler değil bunlar

2
3
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Erkan Arslan:

Ucak Motoroluylan Yolculuk En Hizlisi Digerleri icinde Oturup Beklesin

2
1
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