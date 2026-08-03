Çorlu'da U Dönüşü Kazası: 1 Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da U dönüşü sırasında kontrolünü kaybeden otomobil refüje çıktı. Sürücü M.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün U dönüşü yaptığı sırada kontrolünden çıkan otomobilin refüje çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerinde İlçe Jandarma yakınlarında meydana geldi. Yokuş yukarı seyrederken yol ayrımında U dönüşü yapan M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada yaralanan sürücü M.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.