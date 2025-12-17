Haberler

Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını paniğe neden oldu

Güncelleme:
Tuzla Tersanesi'nde bulunan Panama bandıralı 'Zein 1' gemisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeninin bakım onarım çalışmaları sırasında çıkan kıvılcım olduğu bildiriliyor.

Tuzla Tersanesi'nde bulunan "Zein 1" gemisinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 12.15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait Panama bandıralı "Zein 1" adlı gemide meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan yüklü olan geminin üst katlarında bakım onarım çalışması yapıldığı esnada alt katta boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin gemideki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

