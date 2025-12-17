Tuzla Tersanesi'nde bir gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
- Tuzla Tersanesi'nde Panama bandıralı 'Zein 1' adlı gemide yangın çıktı.
- Yangın, geminin alt katında boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle meydana geldi.
- İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
GEMİ, PANAMA BANDIRALI
Olay, saat 12:15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait Panama bandıralı "Zein 1" adlı gemide meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan yüklü olan geminin üst katlarında kesim yapıldığı esnada alt katta boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin gemideki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.