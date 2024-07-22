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Tuzla'da Yem Üretimi Yapan Fabrikada Yangın Çıktı

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Tuzla'da bulunan bir yem üretimi fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrikanın iç kısmı küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tuzla'da yem üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangında, talaşların yanmasıyla fabrikanın iç kısmı küle döndü.

İstanbul'un Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Antik Caddesi üzerinde bulunan fabrikada saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, yem üremi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler talaşların yanmasıyla kısa sürede büyüdü. Çevredeki işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan fabrikayı yaklaşık 1 saat uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, fabrikanın bazı bölümleri küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Tuzla 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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