Haberler

Tuzla'da korkutan tır yangını

Tuzla'da korkutan tır yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla E-5 Karayolu'nda seyir halindeki taş yünü yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla'da E-5 Karayolu'nda seyir halindeki taş yünü yüklü bir tır alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, Tuzla E-5 Karayolu yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taş yünü yüklü tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm dorseyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri alev alev yanan tıra müdahale etti. Taş yünü malzemesinin yanıcı etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Kolay bir av değiliz

Mesajı İran'a: Kolay bir av değiliz
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

Oğullarıyla ilgili ilk kez duyulan detay: En yüksek liderdi ama...