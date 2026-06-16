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Tuzla'da tersanede bakımdaki gemide çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da tersanede bakımdaki gemide çıkan yangın söndürüldü
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Tuzla ilçesindeki Dentaş Tersanesi'nde bakımda bulunan bir gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığı araştırılıyor.

Tuzla ilçesinde bulunan Dentaş Tersanesi'nde bakımda olan bir gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Tuzla ilçesi Aydıntepe Mahallesi Güzün Sokak'ta bulunan dershaneler bölgesindeki Dentaş Tersanesi'nde 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakımda bulunan bir geminin bir bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gemide çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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