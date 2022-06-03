Tuzla'da soyguncu tarafından vurulan kuyumcu yaşam savaşını kaybetti - Haberler

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Tuzla'da soyguncu tarafından vurulan kuyumcu yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tuzla'da soyguncu tarafından vurulan kuyumcu yaşam savaşını kaybetti

- Tuzla'da soyguncu tarafından vurulan kuyumcu yaşam savaşını kaybetti İstanbul'un Tuzla ilçesinde kuyumcu soygununda silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Naki Yıldırım, 37 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

- Tuzla'da soyguncu tarafından vurulan kuyumcu yaşam savaşını kaybetti

TOKAT - İstanbul'un Tuzla ilçesinde kuyumcu soygununda silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Naki Yıldırım, 37 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Gözyaşlı baba soyguncuların biran önce bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay; Tuzla Yayla Mahallesi'nde 26 Nisan 2022 tarihinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanında yaşanan soygunda iş yeri çalışanı Ali Naki Yıldırım açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarıda bekleyen motosikletinin arkasına binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Ali Naki Yıldırım Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yıldırım, 37 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi memleketi Tokat'ta önceki gün toprağa verildi.

"Polis teşkilatından yakalayıp adalete teslim etmesini istiyoruz"

2'si erkek 3 çocuğundan ortanca olanını kaybeden acılı baba Arif Yıldırım oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Yıldırım, oğlunun ölümüne neden olan şahısların biran önce yakalanmasını beklediklerini dile getirerek, "37 gün oldu ne doktorlar kurtarabildi nede biz. Ne zaman yakalanacak bilmiyoruz. Polis teşkilatından yakalayıp adalete teslim etmesini istiyoruz. Devletimize güveniyoruz. Yakalanmalarını bekliyoruz. Acımız büyük. Allah kimsenin evlat acısı vermesin. Çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

"Mutluluğumuzu yarım bıraktı"

1,5 yaşındaki torunun yetim kaldığını ifade eden Yıldırım, "Mutluluğumuzu yarım bıraktı. Konuşmaya söz bulamıyoruz. Dün sözün bittiği gündü. 37 gün yattı, bir umut bekliyorduk. Organ bağışı yapmak istiyorduk. En azından 3-5 kişi yaşasın toprakta çürüyene kadar diyorduk. Doktorlar da bize bir şey söylemediler. Organları iflas mı etti bilmiyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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