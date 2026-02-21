Haberler

Tuzla'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.

Tuzla'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Arslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 41 VV 131 plakalı Fiat marka otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, aracın yanma anı ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

