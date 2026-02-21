Tuzla'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Tuzla'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Arslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 41 VV 131 plakalı Fiat marka otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, aracın yanma anı ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı