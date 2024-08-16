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Tuzla'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı

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Tuzla'da bir araç kaldırıma ve ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeritten gelen otomobile çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Tuzla'da kontrolden çıkan araç kaldırıma ve ağaçlara vurduktan sonra karşı şeritten gelen otomobile çarpıp takla attı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Tuzla ilçesi, Rauf Orbay Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, G.G. hakimiyetindeki 34 HPF 685 plakalı araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle önce yol kenarındaki kaldırıma ve ağaçlara vurdu, ardından da diğer şeritten gelen 34 BTY 982 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle G.G.'nin kullandığı araç ters döndü. Ters dönen aracın içindeki sürücü ve yanındaki iki yolcu sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücünün yanındaki yolcularda bir yaralanma olmamasına rağmen tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri cadde üzerinde trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay sonrasında kazanın olduğu alana gelen Mustafa Yıldız, "Geldiğimiz zaman araçlar bu şekildeydi. Araçlardan bir tanesi ağaca vuruyor. Ardından da 20 metre sürünüyor. Aracın içinden ağır yaralı çıkardılar. Diğerlerinde bir şey yok. Ağır yaralının bacağı kırıldı sanırım. Kaşı patlamıştı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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