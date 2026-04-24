Tuzla'da giriş katında yangın paniği: Ev kullanılamaz hale geldi

Tuzla'da bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği yangında dairede bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tuzla Aydıntepe Mahallesi Sevindik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakini Şemsettin Güneş, yangının çıkışına ilişkin, "Elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktığını öğrendik. İçeride bulunan çocuklar da şükür kurtarıldı. Dumandan etkilenenler oldu, ambulans ekipleri geldi ve müdahale etti. Bir kişinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü gördük. Özellikle çatıya çıkan yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı" dedi. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı