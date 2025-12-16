Haberler

Tuzla'da çatı yangını korkuttu

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tuzla'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Tuzla Aydıntepe Mahallesi Altıntaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili konuşan Aydıntepe Mahallesi Muhtarı Ömer Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, Altıntaş Sokak'ta bulunan ve çatı katı diye tabir edilen bir dairede çıktı. Burası normal gündelik olarak sürekli kullanılan bir daire değil. Yazlıktan ziyade kışlık olarak kullanılan bir yer. Yangının neden çıktığı, itfaiye raporlarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Şu an için net bir bilgi yok. Emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerinde. Bizim mahallemiz adına en önemlisi, çok şükür herhangi bir can kaybının olmaması. Bu bizi sevindirdi."

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

