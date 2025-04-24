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Tuzla'da Arıtma Tesisindeki Çökme ile İlgili İnceleme Başlatıldı

Tuzla'da Arıtma Tesisindeki Çökme ile İlgili İnceleme Başlatıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökme ile ilgili inceleme başlattı ve atıkların dereye karışmaması için gerekli önlemler alındığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökmeyle ilgili inceleme başlatıldığını, atıkların dereye karışmaması için tedbir alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'ne ait arıtma tesisindeki çamurun depolandığı siloda meydana gelen çökmenin ardından Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri ivedilikle bölgeye yönlendirilmiştir. Silodan çevreye yayılan atıkların bölgede bulunan dere yatağına karışmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Olaya ilişkin inceleme başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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