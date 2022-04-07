Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildiİSTANBUL Tuzla'da daha önce tartışma yaşadığı apartman sakinleri ile davalık olan kadının evinde gece vakti yangın çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Tuzla'da daha önce tartışma yaşadığı apartman sakinleri ile davalık olan kadının evinde gece vakti yangın çıktı. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan kadın şahıs adliyeye sevk edildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Tuzla'da özel bir sitede gerçekleşti. Nedeni tam olarak bilinmeyen yangında iddialara göre, tüm bina kısa sürede dumanlar altına kaldı. Site sakinlerinin fark etmesiyle itfaiyeye haberedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan 2'si çocuk 5 kişi etkilendi. Daha önce de apartman sakinleri ile yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen kadının komşuları kadından şikayetçi oldu. Tuzla Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Demet Çindemir isimli şahıs ifadesi İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildi

Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildi

Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - 3. Sayfa

İstanbul, Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title