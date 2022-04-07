TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Tuzla'da daha önce tartışma yaşadığı apartman sakinleri ile davalık olan kadının evinde gece vakti yangın çıktı. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan kadın şahıs adliyeye sevk edildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Tuzla'da özel bir sitede gerçekleşti. Nedeni tam olarak bilinmeyen yangında iddialara göre, tüm bina kısa sürede dumanlar altına kaldı. Site sakinlerinin fark etmesiyle itfaiyeye haberedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan 2'si çocuk 5 kişi etkilendi. Daha önce de apartman sakinleri ile yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen kadının komşuları kadından şikayetçi oldu. Tuzla Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Demet Çindemir isimli şahıs ifadesi İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.