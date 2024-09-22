Üye Girişi
Haberler

Tuşba'da Samanlık Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

Tuşba'da Samanlık Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde, Otluca Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, yaklaşık 6 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında büyük miktarda saman zarara uğradı.

Van'ın Tuşba ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerin yoğun çabası sonucu çevre evlere sıçramadan yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

Edinen bilgiye göre yangın, dün akşam 23.30 saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Otluca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden dolayı Cevdet Şahan isimli vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangını gören ev sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucu bölgeye 2 itfaiye aracı daha sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 45 ton beyaz saman, 10 ton yeşil saman, 2 bin balya ot yangından zarar görüp kullanılamaz duruma gelirken 250 metrekare samanlık hangarı ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler İtfaiye 3-sayfa Yaşam Tuşba Tarım Çevre Kaza van

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });