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TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförünün naaşı askeri törenle hastaneden alındı

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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. O sırada ailesi büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı.

TAKSİZ ŞOFÖRÜ ARACI İÇİNDE ŞEHİT EDİLMİŞTİ

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Teröristlerce aracı gasp edilerek şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. Düzenlenen askeri törene Arslan'ın ailesi, sevdikleri ve yakınları katıldı. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan'da bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförünün naaşı askeri törenle hastaneden alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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