Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: '(HDP'nin) Davamıza müdahil olmaları bizi rahatsız etti'

Türkmen Alevi Bektaşi Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Ankara'da gerçekleşen Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve cemevlerine yönelik saldırıya ilişkin görülen davanın ilk duruşması sonrasında yaptığı açıklamada, "(HDP'nin) Davamıza müdahil olmaları bizi rahatsız etti" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleşen Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve cemevlerine yönelik saldırıya ilişkin biri tutuklu üç sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, mahkemede diğer alevi kurumları temsilcilerinin hazır bulunduklarını ve mahkeme heyetine saldırgan hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, "Çocuğun(saldırgan) aklı dengesinin olmadığına dair raporlar alınmış. Rapora itiraz ettik, tutukluluk süresi devam etsin dedik. Orada bizi üzen şey şu oldu, HDP milletvekilleri mahkemeye müdahil oldular, salona girdiler. HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri vardı. Alevi toplumuna karşı yapılmış bir olayın HDP'nin de sahiplenmesi bizler için züldür. Bu siyasi şova dönüştürülmemelidir, siyasi rant için seçimlere dört ay kala HDP'li milletvekilleri bu ülkede polisimizi, askerimizi şehit eden öğretmenimizi, hakimimizi şehit eden bir siyasi partinin, bölücü örgütün meclisteki uzantılarının bizim davamıza müdahil olmaları bizi son derece rahatsız etti" diye konuştu.

"Gelin sağ duyulu olalım"

Başkan Özdemir, hakim ve savcıların mahkemeyi güzel yönettiklerini ve kendilerinin taleplerini kabul ettiklerini ifade ederek, "Çocuğun(saldırgan) cezayı ehliyetinin olmadığına dair raporun Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdiler, 28 Şubat'a da dava gününe attılar. Türkiye sancılı bir süreçten geçiyor. Önümüzde dört ay sonra bir seçim var. Gelin sağ duyulu olalım, aramıza fitneyi özellikle de PKK'nın meclisteki temsilcilerini almayalım. Türk adaletine ve emniyetine güvenelim. Olayın soruşturması devam ediyor, bunun arkasındaki kirli güçleri emniyetimizin çıkaracağından son derece eminim" ifadelerini kullandı.

"Alevi toplumunun PKK'nın kucağına oturmuş aleviyim diyen şahsiyetlerle alakası yoktur"

Özdemir, HDP ve CHP'nin mahkemeye siyasi rant için geldiklerini belirterek, "Bizim rahatsız olduğumuz konu HDP'nin orayı gelip CHP Milletvekili Orhan Sarıbal'ın gelip rant devşirmesi bizi rahatsız etti. Bizim acımızla onların hiçbir alakası yok. Alevi toplumunun PKK'yla PKK'nın kucağına oturmuş kendine aleviyim diyen şahsiyetlerle alakası yoktur. Bunların bu şekilde rant elde etmeye çalışmaları bizim zorumuza gitti. Orda aynı karede olmadık, savunmamızı yaptık şikayetçi olduğumuzu söyledik. Biz ne bir bölücü partinin maşasıyız ne de siyasi partinin arka bahçesiyiz. Alevi toplumunu kim çantada keklik görüyorsa özellikle sol siyasi partiler görüyor. Hiç de öyle değildir" dedi. - ANKARA