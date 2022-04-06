Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Oruç bozmak için iftar saatini bekleyen vatandaşları böyle kandırdılar
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Türkiye, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir video ile resmen ayağa kalktı. Sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip oruç bozduran bir gencin görüntülerinin yer aldığı video büyük tepki çekti.
Son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu TikTok'taki tartışma yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.
UTANMADAN BİR DE VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR
Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları da utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı.
ÇOK SAYIDA KİŞİYE ORUÇ BOZDURDULAR
Yalnızca sahildekiler değil evlerinde masa başında iftar saatini bekleyen çok sayıda vatandaşın da sesi duyarak oruçlarını bozduğu öğrenilirken, TikTok'ta paylaşılan skandal videoya çok sayıda tepki yorumu geldi.